Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi)

Kandil simidi tarifi, her kandil günü en çok araştırılan tariflerden biri oluyor. Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimiz üzerinde de önemli bir sembol olan kandil simidinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını derledik.

Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi) - 1

Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan yiyeceklerden biridir. Kandil gecelerine özel yapılan kandil simidi, 14'üncü yüzyılda Osmanlı saray gelenekleri içerisinde yer alan simitten yararlanılarak değişik tat ve şekilde kendine özgü olarak geliştirilmiştir.

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Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi) - 2

Susamlı ve sade olarak yapılmaktadır. Yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandil günlerinde her pastanede satılmaktadır.


Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi) - 3

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi malzemeleri;

4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam

Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi) - 4

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.

Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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