Kandil simidi nasıl yapılır? (Evde pastane usulü kandil simidi tarifi)
Kandil simidi tarifi, her kandil günü en çok araştırılan tariflerden biri oluyor. Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimiz üzerinde de önemli bir sembol olan kandil simidinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını derledik.
Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan yiyeceklerden biridir. Kandil gecelerine özel yapılan kandil simidi, 14'üncü yüzyılda Osmanlı saray gelenekleri içerisinde yer alan simitten yararlanılarak değişik tat ve şekilde kendine özgü olarak geliştirilmiştir.