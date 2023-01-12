Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı?

Bir araştırma şirketinin yaptığı kahvaltı araştırmasında katılımcılara, 'menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı?' sorusu da yöneltildi. İşte katılımcıların tercihi...

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 1

Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 2

Bir dönem tartışmalara neden olan konuyla ilgili bir araştırma yapıldı.

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 3

Bir araştırma şirketi yaptığı kahvaltı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 4

Araştırma; katılımcıların yüzde 59,8’inin soğanlı menemen, yüzde 40,2’sinin ise soğansız menemen tercih ettiğini ortaya koydu.

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 5

Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı. Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak, yüzde 0,6 ciğer takip etti.

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 6

Araştırmada ayrıca Türk halkının yüzde 92,2'sinin kahvaltıyı evde yaptığı tespit edildi.

Areda Survey tarafından 30 Aralık 2022 – 03 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kahvaltı sıcakları araştırmasına 1100 kişi katıldı.

Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 7
Menemen araştırması: Soğanlı mı soğansız mı? - 8

N-LIFE HABERLERİ

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