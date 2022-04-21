Michelin Rehberi İstanbul'daki yıldızlı restoranları belirleyecek

GİZLİ VE BAĞIMSIZ MÜFETTİŞ EKİPLERİ ÇALIŞACAK

Verilen bilgiye göre, İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişler tarafından neredeyse 100 yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapılacak. Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız olarak çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.