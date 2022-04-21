Michelin Rehberi İstanbul'daki yıldızlı restoranları belirleyecek

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.04.2022 - 14:17
İstanbul'un Michelin Rehberi destinasyonları arasına eklenmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Açıklamaya göre Michelin bünyesindeki dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin müfettişleri tarafından İstanbul'da seçilecek ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak.
Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, İstanbul'daki restoranların, Michelin yıldızı için değerlendirmeye alınacağını bildirdi.
Gastronominin kültürleri bir araya getiren önemli bir etken olduğunu belirten Poullennec, İstanbul'un kültürel paylaşımlarıyla, tarihiye ve coğrafyasıyla inanılmaz güzel bir şehir olduğunu vurguladı. Poullennec, "İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken, insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor" diye konuştu.
Michelin için en önemli kriterin o restoranda yaşanılan yemek tecrübesi olacağını ve lüks restoranların yanı sıra bunun daha lokal restoranlarda da gerçekleşebileceğini belirten Poullennec, "Bizim Michelin olarak amacımız İstanbul'daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak" ifadesini kullandı.
GİZLİ VE BAĞIMSIZ MÜFETTİŞ EKİPLERİ ÇALIŞACAK
Verilen bilgiye göre, İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişler tarafından neredeyse 100 yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapılacak. Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız olarak çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.
Michelin Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi, 11 Ekim'de açıklanacak.