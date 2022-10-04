Nevşehir ile Yozgat'ın testi kebabı rekabeti: Yarışma önerisi

Testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates, biber ve sarımsak doğranarak bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzeler, baharat da eklendikten sonra harmanlanıyor ve testilere dolduruluyor.
Tereyağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı mayasız hamurla kapatılıyor ve hava alması için üzerinden küçük bir delik açılıyor.
Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. İsteyen müşteriler, testiyi kendisi kırıyor.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Avanos Kaymakamlığının girişimleri sonucu, geçen yıl ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen testi kebabına adını veren testi, Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak ustalarının elinde şekil alan toprak ve su karışımından imal ediliyor.
Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Yıldırım, testi kebabının yörenin en sevilen ve tercih edilen lezzeti olduğunu belirterek, "Testi zaten Avanos'ta üretilmekte, Yozgatlılar da testiyi buradan götürüyor. Testi kebabı Avanos'a aittir, en güzel şekilde de yapılmaktadır. Bölgemizden en meşhur yemek testi kebabıdır, insanlar geldiklerinde yöresel yemek olarak testi kebabı yiyor. Bu kebabı yemek için bölgemize gelen yerli ve yabancılar var" dedi.
Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kebabın pişirildiği testinin Nevşehir'de yapıldığını ancak içindeki yemeğin Yozgat'ın yöresel lezzeti olduğunu savundu.
Testi kebabının Yozgat'ta onlarca yıldır sunulan yemek olduğunu anlatan Coşgun, "Testi kebabı bizim atalarımızdan yadigardır. Bunu zaten her zaman söyleriz. Bozok Yaylası'nın kekik kokan topraklarından yemini almış kuzulardan yapılan bir yemektir. Yozgat'a ait bir yemek olduğunu biz her zaman vurguluyoruz. Nevşehir testisiyle ünlüdür ama yemek bize ait" ifadesini kullandı.
Yozgat ve Nevşehir arasında testi kebabı ile ilgi bir yarışma yapılması önerisinde bulunan Coşgun, "Hangimiz daha lezzetli yapıyoruz, daha güzel sunuyoruz? Daha sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumunda marka tescili yapan arkadaşlar kararı kendileri versinler. Ona göre de testi kebabımızı tescillesinler" dedi.