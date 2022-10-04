Nevşehir ile Yozgat'ın testi kebabı rekabeti: Yarışma önerisi

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kebabın pişirildiği testinin Nevşehir'de yapıldığını ancak içindeki yemeğin Yozgat'ın yöresel lezzeti olduğunu savundu.

Testi kebabının Yozgat'ta onlarca yıldır sunulan yemek olduğunu anlatan Coşgun, "Testi kebabı bizim atalarımızdan yadigardır. Bunu zaten her zaman söyleriz. Bozok Yaylası'nın kekik kokan topraklarından yemini almış kuzulardan yapılan bir yemektir. Yozgat'a ait bir yemek olduğunu biz her zaman vurguluyoruz. Nevşehir testisiyle ünlüdür ama yemek bize ait" ifadesini kullandı.