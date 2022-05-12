Paris'te Türk mutfağı tanıtıldı

Şef Ronay, 20 yıl önce Fransa’nın Lyon kentinde bir aşçılık okulunda eğitim aldığını belirterek bugün burada, eşsiz Türk mutfağı ve kültürünü tanıtmanın büyük bir fırsat ve onur olduğunu belirtti.

Etkinlikte son olarak Ronay öncülüğünde 20 Fransız gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan bir grubun katıldığı bir yemek atölyesi düzenlendi.