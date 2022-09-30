'Rize Çayı'na 98 yıl sonra tescil

Kentte ziraat mühendisi Zihni Derin tarafından 1924 yılında Batum'dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle başlayan, bugün ise Rize'nin yanı sıra Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerine yayılarak 830 bin dekar alanda yapılan çay tarımında, yıllık 1 milyon 350 bin tona yaklaşan yaş çay üretimine ulaşıldı.
Çay üretimiyle özdeşleşen Rize'de, Ticaret Borsası'nın başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu, 'Rize Çayı'nı coğrafi işaretli ürün olarak tescilledi. Tescille birlikte ekstrakt, nem oranı, suda çözünmesi, renk ve tada getirilen kriterlerle üretici firmalara uygun standartları taşımaları halinde ürünlerine coğrafi işaret tescili kullanma hakkı verilmeye başlandı.
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Türk çayının önünün daha rahat açılabilmesi için coğrafi işaret çalışması yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar Türk çayıyla ilgili yapılmış en geniş kapsamlı tarayıcı çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 1924 yılında Batum tarafından buraya getirilen tohumlardan bölgede çay yetişmesi sağlanmış. Geldiğinde ilk etapta burada kabullenmesi, büyütülmesi, yer açılması gibi çok çalışmalar yapıldı. Bitki, iklim özelliklerine uyum sağladı. Yöreye özgü klimatik özellikler Türk çayı olgusunu oluşturdu. Biz bunu 'Rize Çayı' olarak tescilleyerek taçlandırmış olduk" dedi.
Üretilen kuru çayın 'Rize Çayı' olarak tescillenmesi için belli kriterler koyduklarını ifade eden Erdoğan, "Tescil amblemimizi kullanacak olan bütün paketleme ve üretim sürecinde o çayın Rize'de üretilmiş olmasının yanında bazı kalite parametreleri var. Ekstrakt, nem oranı, suda çözünmesi, çıkan tat, renk gibi kriterler var. Bunların değerleri ortaya çıkartılıyor ve bunlara bir alt limit konuluyor. Kalite limiti tutan ürünlere coğrafi işaret tescili kullanma hakkını veriyoruz" diye konuştu.