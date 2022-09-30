'Rize Çayı'na 98 yıl sonra tescil

"KALİTEYİ YUKARIYA TAŞIYACAK"

Üretilen kuru çayın 'Rize Çayı' olarak tescillenmesi için belli kriterler koyduklarını ifade eden Erdoğan, "Tescil amblemimizi kullanacak olan bütün paketleme ve üretim sürecinde o çayın Rize'de üretilmiş olmasının yanında bazı kalite parametreleri var. Ekstrakt, nem oranı, suda çözünmesi, çıkan tat, renk gibi kriterler var. Bunların değerleri ortaya çıkartılıyor ve bunlara bir alt limit konuluyor. Kalite limiti tutan ürünlere coğrafi işaret tescili kullanma hakkını veriyoruz" diye konuştu.