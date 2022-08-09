Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Haberler - İHA | 09.08.2022 - 15:29 - Son Güncelleme : 09.08.2022 - 15:35
Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerden Urfa tepsi kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Tepsi kebabı ile birlikte kentin tescilli yemek sayısı 38’e yükseldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borası başvurusu ile aralarında çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sadeyağı, patlıcanlı kebabının ve tepsi kebabının da bulunduğu 38 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Tepsi kebabı; kuyruk yağının zırhla çekildiği kuzu eti ve patlıcan ile hazırlanıyor. Tepsiye dizilen et ve patlıcanlar taş fırınlarda pişirilerek yemeye hazır hale getiriliyor. Taş fırında pişirilen tescilli tepsi kebap, Urfa isotu ve lavaş ekmek ile servis ediliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa mutfakta da tarihin sıfır noktasıdır. 12 bin yıllık bir süreç, lezzetleri çok daha fazla geliştirmiş. Dünyada mevcut lezzetleri daha fazla toplamış, daha fazla karışımlar haline getirmiş, bu 12 bin yıllık tarihin sonucudur. Bu süreç Şanlıurfa’yı lezzet ve gastronomi şehri haline getirmiştir" diye konuştu.