Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi

“LEZZET VE GASTRONOMİDE 12 BİN YILLIK SÜREÇ”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa mutfakta da tarihin sıfır noktasıdır. 12 bin yıllık bir süreç, lezzetleri çok daha fazla geliştirmiş. Dünyada mevcut lezzetleri daha fazla toplamış, daha fazla karışımlar haline getirmiş, bu 12 bin yıllık tarihin sonucudur. Bu süreç Şanlıurfa’yı lezzet ve gastronomi şehri haline getirmiştir" diye konuştu.