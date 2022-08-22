Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı

"GÜNLÜK 7-8 TON URFA İSOTU İŞKENİYOR"

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, kentte isot mesaisinin aşırı sıcak altında sürdüğünü söyledi.

Bu yıl biber veriminin düşük olduğunu ve sezona yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirten Mermer, "Biber sezonuna yaklaşık 10 gün önce başladık. Bu yıl biber sıkıntılı, bölgede çiftçilerin biberi az ekmesinden dolayı ürün rekoltesi düşük. Biber ekim alanının yüzde 70 azaldığını tahmin ediyoruz. Geçen yıllarda 10-20 bin tona yakın biber işlenirken bu yıl sayının düşeceğini tahmin ediyoruz. Bize gelen bilgilere göre günlük 7-8 ton Urfa isotu işleniyor" diye konuştu.