Tahinle yapılabilecek en güzel 5 tarif

MALZEMELER
Profiterol hamuru için:
2 su bardağı su
1,5 su bardağı un
1/4 çay kaşığı tuz
100 gram tereyağı
4 adet büyük boy yumurta
Kreması için:
3/4 su bardağı krema
3/4 su bardağı tahin
100 gram sade tahin helvası
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için:
1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 tatlı kaşığı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Pataşu ya da şu hamuru olarak da bilinen profiterol hamurunu hazırlamak için; içme suyunu küçük bir sos tenceresine alın. Tuz ve tereyağı ekleyip karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın. Tereyağ tamamen eridiğinde unu azar azar ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırmaya başlayın. Katılaşan ve koyu bir kıvam alan profiterol hamurunu ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları tek tek ekleyip mikser yardımıyla karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Yumuşak bir kıvam elde edin. Hazırladığınız hamuru krema sıkma poşetine doldurun. Silpat ya da yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak küçük toplar halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kapağını açmadan 30 dakika boyunca pişirin.
Tatlının kremasını hazırlamak için; küçük bir sos tenceresine aldığınız kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Isınan kremaya tahin ekleyip ocaktan alın, kesilmemesi için sürekli karıştırarak yedirin. Ardından sade tahin helvası ve pudra şekeri katın. Kıvam alıp helva kendini bırakana kadar karıştırma işlemini sürdürün. Kabarıp kıvam alan, içi boş pataşu hamurlarını fırından çıkartın. Uç kısmına istediğiniz şekilde bir duy taktığınız krema sıkma poşetine hazırladığınız tahin kremasını doldurun. Ters çevirip orta kısımlarına küçük bir delik açtığınız pataşu hamurlarını kremayla doldurun. İçi krema dolu hamurları servis tabaklarına düz bir şekilde yerleştirin. Arzuya göre üzerlerine çok hafif krema sürüp ince çekilmiş ceviz içi ve toz şeker serptikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.
MALZEMELER
5 adet patlıcan
1/4 (çeyrek) limon suyu
2 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları közleyin. Tüm malzemeleri ekleyip, karıştırın. Ölçüleri damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kişniş yaprakları ve nar taneleri ile servis edin.
MALZEMELER
Hamuru İçin;
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı kuru maya
3 çay bardağı ılık süt
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
2 dolu yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında iyice erimiş olsun)
Aldığı kadar un (yaklaşık 4,5 su bardağı)
İçi için;
1 su bardağı tahin
1 su bardağı şeker
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı
Ceviz veya fındık
İsteğe göre susam
HAZIRLANIŞI
Uygun bir kap içerisine aldığımız Ilık sütün içine mayayı, şekeri alarak tel çırpıcı ile karıştırın. Kabın üzerini streçleyerek 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekletin. Süre sonunda streç filmi mayanın üzerinden alın. Yoğurma kabına unu alın, unu kontrollü eklemenizde fayda var. Üzerine diğer malzemeleri ve aktifleşen mayayı da koyun. Hamuru yoğurmaya başlayarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurun üzerini streçleyip, örtü öreterek en az bir saat kadar mayalanması için bekletin. Beklettiğiniz ve mayası gelen hamuru 1-2 kez daha yoğurarak havasını alın. Ardından 12 parçaya ayırıp bezeler yapın.
Her bezeyi, elinizle ya da merdaneyle yarım cm olacak şekilde inceltin. İncelttiğiniz hamura, önceden karıştırdığınız tahin ve şeker karışımını her yerine gelecek iyice sürün. Bezenin boyutuna göre değişir ama 2 çorba kaşığı yeterli oluyor. Hamuru rulo şeklinde sarın, elinizle tezgahta yuvarlayarak inceltin ve spiral şekilde sarıp tepsiye dizin. Bezeler bitene kadar bu işleme devam edin. Çöreklerinizi 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletin. Üzerine, her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüp, ceviz ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30 dakika kadar üstü kızaracak şekilde pişirin.
MALZEMELER
3 su bardağı konverse nohut (suyu süzülmüş)
1/3 su bardağı tahin
2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızı biber
Sumak
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri blenderde iyice püre haline gelene kadar ezin. Arzuya göre eğer kıvamını daha sıvı isterseniz birkaç kaşık su ilave edebilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biber, sumak dökerek servis edin.
MALZEMELER
1/2 paket baklavalık yufka
125 gram tereyağı
1 dilim haşlanmış bal kabağı
1 su bardağı dövülmüş fındık içi
3 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı toz tarçın
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tahin
HAZIRLANIŞI
Tereyağını kısık ateşte yakmadan eritin. Baklavalık yufkaları tek tek açın. Yeşil ve kalın kabuklarını temizledikten sonra yumuşayana kadar haşladığınız bal kabağını; toz şeker, tarçın ve dövülmüş fındık içi ilavesiyle karıştırın. Baklavalık yufkaları ara katlarını eritilmiş tereyağıyla yağladıktan sonra üç kat halinde üst üste serin.
Üzerine bal kabaklı harcı yayıp rulo şeklinde sardıktan sonra küçük parçalar halinde kesin. Yağlı kağıt üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz tahinli ruloların üzerine kalan tereyağını sürüp önceden ısıtılmış fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız çıtır ruloları üzerine tahin gezdirdikten sonra ılık olarak servis edin.