Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Pazar akşamına kadar çok farklı etkinliklerin olacağını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Konferanslar verilecek, çok farklı etkinliklerimiz var. Bu yıl ilave programlar üzerine kurduk, şovlarımız alanda ve alan dışında yapılan birçok yeni programlarımız var. Dolayısıyla hedefimiz şu; bir önceki yıl yaptığımızı muhafaza etmek ya da ona benzer bir program yapmak yerine, onun üzerine her yıl yeni bir tema, yeni bir konu ve yeni şovlar hazırlamak. Tabii ki mevcut Adana lezzetleri ile ilgili sofrayı da olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz."