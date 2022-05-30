Yaz aylarına özel serinletici içecek tarifleri

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 17:18
Yaz aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri, soğuk çay. Yapımı hem çok pratik hem de az kalorili.
Yarım demlik siyah çay
Bir miktar şeker veya bal
1 tane limonun suyu
10 kalıp buz
Su
Çayı demleyin ve soğuduktan sonra bir sürahiye alın. İçine kalıp buzları atın. Buzlar eriyince limon suyunu, bal ya da şekeri ekleyin. Karışımınıza yeterli miktarda su ekleyin ve birkaç saat buzdolabında bekletin. Ardından bardaklara buz ekleyerek servis edebilirsiniz.
Yaz aylarında soğuk kahve sizi hem tok tutacak hem de serinletecek.
2 yemek kaşığı hazır kahve
1 su bardağı soğuk süt
2 adet esmer şeker
Yarım çay bardağı soğuk su
2-3 adet buz küpü
Blender haznesine su, toz şeker ve kahveyi alarak karıştırın. Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın. Ardından içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın. Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar çalıştırın. Hazırladığınız karışımı bardağa dökün, isterseniz üzerine çikolata rendesi, kakao ya da krema ekleyerek servis edebilirsiniz.
Ananas, bağışıklık sistemini destekler, yüksek miktarda C vitamini içerir ve sindirime yardımcı olur.
1 halka ananas
1 su bardağı soğuk süt
Biraz hindistan cevizi ya da tarçın
Bu içeceği anlık tüketmeniz gerekeceği için, bir bardak şeklinde hazırlayabilirsiniz. Halka ananası sütle birlikte, blender yardımıyla karıştırın. Ardından buzlu bardağa alın ve içerisine hindistan cevizi ya da tarçın ekleyin.
Yazın vazgeçilmez meyvelerinden olan kavun, içecek formunda da çok lezzetli.
Soğuk kavun
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
Buz kalıpları
Dolapta beklettiğiniz soğuk kavunu dilimleyin ve 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal ile birlikte blender yardımıyla karıştırın. Püre haline gelen kavunları buz kalıplarına yerleştirin. Donduktan sonra yarım su bardağı suyun içerisine 5 adet kavunlu buz atın.
Malzemeler:
300-350 gr çilek
3 adet limon
Yarım su bardağı toz şeker
1 litre su
Hazırlanışı:
Çileklerin saplarını kesin ve yıkayıp blendıra alın. Limonların suyunu sıkın ve çileklerin üzerine ilave edin. Son olarak toz şekeri ve 1 su bardağı suyu ilave edip blenderi çilekler tamamen parçalanıp şeker eriyinceye kadar çalıştırın. Kalan suyu ekleyip 1-2 tur daha çalıştırın ve sürahiye aktarın. Buzdolabında 1 saat kadar soğutup buz, limon dilimleri ve nane yaprakları ile servis yapın.
Yaz günlerinde içinizi serinletecek çok lezzetli bir karışım.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal
4 adet limonun suyu
2 litre su
3 adet karanfil
10 dal taze nane
200 g toz şeker
Tüm malzemeleri bir kabın içinde çalkalayın ve bu şekilde bir süre bekletin. Ardından suyu ekleyerek kaynatın. Soğuduktan sonra bir süre de buzdolabında bekleterek servis edebilirsiniz.
Yazın en lezzetli ve popüler içeceklerinden olan frozenlar (buzlu içecek) keyifli sohbetlerinize eşlik edecek. Yalnızca karpuz ile değil istediğiniz her meyveyi kullanarak da yapabilirsiniz.
Malzemeler:
1 büyük dilim karpuz
7-8 adet buz küpü
1 tatlı kaşığı bal (isteğe göre 1 yemek kaşığı toz şeker)
2 yemek kaşığı limon suyu
isteğe göre 8-10 yaprak taze nane
Hazırlanışı:
Karpuz dilimlerindeki çekirdekleri temizleyin ve blenderın haznesine alın. Üstüne buz küplerini, limon suyu, bal ve nane yapraklarını ilave edin. Blenderı kısa aralıklarla sık sık çalıştırın ve tüm buzun karpuz ile birlikte homojen bir karışım olmasını sağlayın. Bardaklara bölüştürerek soğuk servis yapın.
Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığınızı güçlendirmede etkili olur. Sıcaklarda kaybettiğiniz minerali bu sodalı tarifle alabilirsiniz.
Malzemeler:
2 adet kokulu şeftali
Yarım misket limonu
2-3 dal taze biberiye
2 şişe maden suyu
Hazırlanışı:
1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine yarım adet misket limonunu sıkın. Diğer şeftaliyi küp küp doğrayın. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin. Üzerine sodayı dökün. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin.
Malzemeler:
300 ml su
1 adet salatalık
1 adet limon
10 adet nane yaprağı
Hazırlanışı:
Salatalığı ve limonu küp küp kesin ve suya atın. 10 adet nane yaprağını yıkayıp hazırladığınız karışıma ekleyin. 1 gece boyunca buzdolabında bekletin. Karışımı ertesi gün ya da tek seferde aralıklarla tüketebilirsiniz.
Maydonoz suyu:
2 maydonoz demeti, yarım limon suyu ve biraz tuz ile elde edebileceğiniz bu içeceği blendırdan geçtikten sonra içilebilirsiniz. Maydonoz iyi bir kilo verme aracıdır ve iştahı azaltır.
Havuç suyu:
2 havuç, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve bir tutam karabiberi blendırdan geçirip suyunu elde ettiğiniz zaman mükemmel lifli bir ürün elde edersiniz.
Pancar suyu:
1 pancar, yarım limon suyu ve biraz tuz ile elde edebileceğiniz bu içecek, kilo vermenize yardımcı olur. Yağ ve kolesterol barındırmaz, besinler bakımından zengindir. Lifli olması sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler.