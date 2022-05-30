Yaz aylarına özel serinletici içecek tarifleri

SOĞUK KAHVE

Yaz aylarında soğuk kahve sizi hem tok tutacak hem de serinletecek.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı hazır kahve

1 su bardağı soğuk süt

2 adet esmer şeker

Yarım çay bardağı soğuk su

2-3 adet buz küpü

Hazırlanışı:

Blender haznesine su, toz şeker ve kahveyi alarak karıştırın. Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın. Ardından içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın. Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar çalıştırın. Hazırladığınız karışımı bardağa dökün, isterseniz üzerine çikolata rendesi, kakao ya da krema ekleyerek servis edebilirsiniz.