Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 17:11 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 17:21

Balın sağlığa faydalarının yanı sıra cilt sağlığı ve güzelliğindeki yeri de çok önemli. Peki cilt bakımında kullanılan ürünlerin içeriğinde önemli bir yere sahip olan balın cilde ne gibi faydaları vardır? İşte yanıtları...

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 1

Sofralarda sıklıkla tükettiğimiz bal, uzun yıllardır cilt bakımında da kullanılan vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Kimilerinin direkt cilde uyguladığı bal, aynı zamanda kullandığımız çoğu cilt bakım ürününün içeriğinde de yer alıyor.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 2

Özellikle son dönemde birçok güzellik markası balın içindeki arı sütü ve propolisi, cilt bakım ürünlerinin içeriğinde kullanmaya başladı.

Peki cilt bakım ürünlerinin temel malzemeleri arasında yer alan balın cilde ne gibi faydaları vardır ve cilde nasıl uygulanmalıdır? İşte yanıtları…

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 3

CİLDE PARLAKLIK VERİR

- Yüze uygulanan bal maskeleri, B vitamini bakımından zengin olan bal sayesinde cilde parlaklık verir.

- Bal cildi nemlendirirken cildin doğal bir parlaklık kazanmasına da yardımcı olur.

- Tek başına kullanılacağı gibi farklı doğal ürünlerle de birleştirilerek etkisi artırılabilir.

- İçerdiği enzimler sayesinde doğal bir nemlendirici olarak görülen bal, kuru ciltlerin nemlenmesine yardımcı olarak cildi yumuşatır.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 4

SİVİLCE VE AKNELERİ AZALTIR

Ciltteki aşırı yağlanmaya karşı etkili olan bal, sivilce ve akne sorunlarına da birebir çözüm sağlar.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 5

CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR

Bal, vitamin bakımından oldukça zengindir, antiseptik özelliğe sahip olması nedeniyle de cildin güzelleşmesine büyük katkı sağlar. İçerdiği hidrojen peroksit ise cilt lekelerine karşı mücadele edenlere yardımcı olur. Bal, cilt hücrelerini yenileyerek cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırır.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 6

YARA İZLERİNİ TEDAVİ EDER

Bal, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde yara izlerinin tedavisinde de etkilidir. İltihapları tedavi ederek ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine ve hasarlı cildin onarılmasına yardımcı olur.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 7

KIRIŞIKLIKLARA VE ÇİZGİLERE İYİ GELİR

Güçlü bir antioksidan olduğu için cilteki kırışıklıkların ve ince çizgilerin azalmasına yardımcı olur.

Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri - 8

GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

Bal, yanıkları tedavi etmek için en iyi ve doğal tedavi yöntemlerindendir. Yanık sonucu oluşabilecek iltihaplanmayı azaltır, iyileşmeyi destekler ve dokuların beslenmesini sağlayarak güneş yanıklarında etkili bir tedavi sağlar.

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