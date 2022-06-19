Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 17:11 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 17:21
Sofralarda sıklıkla tükettiğimiz bal, uzun yıllardır cilt bakımında da kullanılan vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Kimilerinin direkt cilde uyguladığı bal, aynı zamanda kullandığımız çoğu cilt bakım ürününün içeriğinde de yer alıyor.
Özellikle son dönemde birçok güzellik markası balın içindeki arı sütü ve propolisi, cilt bakım ürünlerinin içeriğinde kullanmaya başladı.
Peki cilt bakım ürünlerinin temel malzemeleri arasında yer alan balın cilde ne gibi faydaları vardır ve cilde nasıl uygulanmalıdır? İşte yanıtları…
- Yüze uygulanan bal maskeleri, B vitamini bakımından zengin olan bal sayesinde cilde parlaklık verir.
- Bal cildi nemlendirirken cildin doğal bir parlaklık kazanmasına da yardımcı olur.
- Tek başına kullanılacağı gibi farklı doğal ürünlerle de birleştirilerek etkisi artırılabilir.
- İçerdiği enzimler sayesinde doğal bir nemlendirici olarak görülen bal, kuru ciltlerin nemlenmesine yardımcı olarak cildi yumuşatır.
Ciltteki aşırı yağlanmaya karşı etkili olan bal, sivilce ve akne sorunlarına da birebir çözüm sağlar.
Bal, vitamin bakımından oldukça zengindir, antiseptik özelliğe sahip olması nedeniyle de cildin güzelleşmesine büyük katkı sağlar. İçerdiği hidrojen peroksit ise cilt lekelerine karşı mücadele edenlere yardımcı olur. Bal, cilt hücrelerini yenileyerek cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırır.
Bal, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde yara izlerinin tedavisinde de etkilidir. İltihapları tedavi ederek ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine ve hasarlı cildin onarılmasına yardımcı olur.
Güçlü bir antioksidan olduğu için cilteki kırışıklıkların ve ince çizgilerin azalmasına yardımcı olur.