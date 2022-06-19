Bal mucizesi: Cilde faydaları ve bilmediğiniz etkileri

CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR

Bal, vitamin bakımından oldukça zengindir, antiseptik özelliğe sahip olması nedeniyle de cildin güzelleşmesine büyük katkı sağlar. İçerdiği hidrojen peroksit ise cilt lekelerine karşı mücadele edenlere yardımcı olur. Bal, cilt hücrelerini yenileyerek cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırır.