Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi

Bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca nedeniyle bebek ölümlerinde artışlar yaşandı. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilen boğmaca hastalığının yetişkinlerde de görülebilmesi toplum içerisinde bakteri dolaşımının devamına ve artışına sebep olabilir. Peki, boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi nasıldır?

Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi - 1

Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

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Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi - 2

BOĞMACA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta ilk dönem belirtileri, burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik, fazla yüksek olmayan ateş gibi hafif üst solunum yolu bulgularıdır.

Çok küçük bebeklerde ölüm sık görülmektedir.

Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi - 3

BOĞMACA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Boğmacaya bir bakteri neden olmaktadır. Solunum yolu ile alınan bakteri, 7-10 günlük kuluçka devresi sonrası (ortalama 4-21 gün) hastalığa neden olmaktadır. Çok bulaşıcıdır. Boğazda yerleşir.  Hijyenik koşullara, yani temizlik kurallarına iyi uyulmadığında bulaşma olur ve sonrasında salgınlar yaşanır. Sosyo ekonomik düzeyi düşük toplumlarda, toplu yaşam alanlarında, kalabalık gruplar halinde yaşayanlarda, yetersiz ve kötü beslenme koşullarında vakalarda artış olur.

Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi - 4

BOĞMACA AŞISI UYGULAMA TAKVİMİ

Boğmaca aşısı 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib) şeklinde 2,4,6. aylarda ve 18. ayda uygulanmaktadır.

Takvimimizde, (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48. ayda dörtlü karma aşı (DaBT-İPA) şeklinde pekiştirme dozu yer almaktadır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların DaBT-İPA pekiştirme dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.

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