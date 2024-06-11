Boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi
Bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca nedeniyle bebek ölümlerinde artışlar yaşandı. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilen boğmaca hastalığının yetişkinlerde de görülebilmesi toplum içerisinde bakteri dolaşımının devamına ve artışına sebep olabilir. Peki, boğmaca hastalığı nedir, neden olur? Boğmaca aşısı uygulama takvimi nasıldır?
Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır.