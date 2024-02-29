Çok işlenmiş yiyecekler öldürüyor: 32 farklı sağlık sorununa yol açıyor!
Fast food, cipsler, kraker, gazlı içecekler ve kahvaltılık gevrekler. Bunlar, "çok işlenmiş gıdalar" olarak adlandırılıyor. Yeni ve son derece kapsamlı bir araştırma, çok işlenmiş gıdaların kanserden, kalp hastalığına, diyabetten solunum yetmezliğine kadar 32 farklı sağlık sorununa yol açtığını gösterdi. Daha da kötüsü, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların günlük diyetinin yüzde 80'ini işlenmiş gıdaların oluşturduğu tespit edildi.
İşlenmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada endişe verici sonuçlar alındı.
ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, toplam 10 milyon kişinin katıldığı 45 araştırmanın sonuçlarını birleştirdi.