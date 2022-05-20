Egzama bir stres hastalığı değildir!

EGZAMA NASIL OLUŞUR?

Egzama gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler ve temas ettiğimiz maddeler de rol oynar. Derimiz günlük yaşantımızda kaçınılmaz olarak çeşitli makyaj ve bakım ürünleri, iş ya da hobilerimiz nedeniyle karşı karşıya olduğumuz çeşitli kimyasal maddelerle (boyalar, yapıştırıcılar, solventler, farklı endüstrilerde kullanılan kimyasal maddeler, metaller vb.) temas halindedir.

Derimize temas eden her türlü madde, zamanla vücudumuz tarafından yabancı ve istenmeyen bir madde haline dönüşebilir. Eğer bu maddelerle temasımız devam ederse, vücudumuz buna karşı bağışıklık sistemini de devreye sokarak reaksiyon geliştirebilir, bu reaksiyon da cildimizde kızartı, kaşıntı, kabarcık ya da kimi zaman da kuruma ve kabuklanmayla kendini belli edebilir. Derimizde oluşan bu tip belirtilere “temas egzaması” adı verilir.

Temas egzamaları alerjik veya tahrişe bağlı olabilir. Alerjik yatkınlık varsa ömür boyu devam eder. Temas egzamasının alerjiye bağlı olup olmadığının anlaşılması için geliştirilmiş özel bir test yöntemi vardır. Bu test, “yama testi” (patch test) olarak adlandırılır. Yama testi ağrısız bir testtir. Bazen test yapılan bölgede geçici olarak kaşıntı veya egzama reaksiyonu meydana gelebilecektir. (Ki bu da alerjinin bir işareti olabilir).