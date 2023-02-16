Enkazdan çıkarılanlarda görülen refeeding sendromunun ayrıntıları: Refeeding (yeniden beslenme) sendromu nedir, belirtileri neler?

Refeeding (yeniden beslenme) sendromu uzun süren açlık veya yetersiz beslenmenin ardından hızlı başlayan yeniden beslenme sonucunda, elektrolit ve metabolik bozuklukların eşlik ettiği, hayatı tehdit eden, ciddi bir sendromdur. Özellikle hipofosfatemi, hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit bozukluklarının yanı sıra vitamin düzeylerinde azalma (özellikle B1 vitamini ve tiamin eksikliği), sıvı dengesizliği ve tuz tutulumu da eşlik edebilir.
Oluşan dengesizlikler kardiyak, nörolojik yan etkiler, bozulmuş organ fonksiyonları hatta ölüme sebep olabilir. En önemli önleme veya koruma yöntemi farkında olmak, riskli hastalarda yeterli değerlendirme, tedavi planı ve takibini iyi yapmaktır. Yeniden beslenme protokolü her hastanın kendi klinik durumuna göre bireyselleştirilmelidir.
Yeniden beslenme sendromu risk grupları şöyle sıralanabilir;
- Anoreksiya nervosa benzeri bozukluklar
- Kronik alkolizm hastaları
- Kanser hastaları
- Yeni operasyon geçiren hastalar
- Yaşlı hastalar
- Kronik malnütrisyon hastaları
- Uzun süreli antiasit veya diüretik ilaç kullanan insanlar
İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'nün (NICE) 2006 yılında yayınladığı rehbere göre aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasına uyan hastalar refeeding sendromu için yüksek risk kategorisindedir;
- Beden-kitle indeksi 16'nın altında olanlar
- 10 günden uzun süredir hiç beslenmeyenler veya yetersiz beslenenler
- İstemsiz olarak son 3 ile 6 ay arasında vücut ağırlığının %15 ve daha fazlasını kaybedenler
- Beslenmeden önce fosfor, potasyum ve magnezyum seviyeleri düşük olanlar
Yeniden beslenme sendromuna bağlı olarak gelişen bu durumlar sonucu sadece sindirim sistemimiz etkilenmez; diğer organlar ve sistemler de etkilenir. Çünkü vücudumuzda bazı elektrositlerin azalmasıyla kalp gibi organlarda istenmeyen kasılmalar meydana gelir. Bunun yanında hücre içindeki elektrotların konsantrasyonları değişebileceğinden ATP sentezinde sorunlar meydana gelebilir.
Bu sendromun belirtileri arasında şunlar sayılabilir;
Yorgunluk
Güçsüzlük
Konfüzyon (Patolojik derecede zihin bulanıklığı)
Nefes almada güçsüzlük
Yüksek kan basıncı
Kasılma nöbetleri
Kalpte ritim bozuklukları (aritmi)
Kalp yetersizliği
Koma