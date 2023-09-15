Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi. Açıklama ardından Eris varyantının belirtileri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler...
Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakaları Türkiye'de de görüldü. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler?