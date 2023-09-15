Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi. Açıklama ardından Eris varyantının belirtileri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler...

Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler - 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakaları Türkiye'de de görüldü. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

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Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler - 2

ERİS'İN DİĞER VARYANTLARDAN FARKI

Dünya Sağlık Örgütü, daha önce yayımladığı raporunda, daha önce "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.


Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler - 3

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmiş, Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti.

Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler - 4

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.

En yaygın görülen belirtiler şunlardır;

Ateş,
Öksürük,
Boğaz ağrısı,
Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,
Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,
Baş ağrısı,
Yorgunluk,
Burun akıntısı veya tıkanıklığı,
Tat veya koku kaybı,
İshal veya mide rahatsızlığı.

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