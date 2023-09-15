Eris varyantı nedir, belirtileri neler? Yeni koronavirüs varyantı Eris hakkında bilinenler

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.



En yaygın görülen belirtiler şunlardır;



Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Tat veya koku kaybı,

İshal veya mide rahatsızlığı.