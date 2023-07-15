Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır?
"Hepatit A aşısı bulunamıyor" başlığıyla yapılan haberler ardından Halk sağlığı tehdit altında: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşısı tedarikinde sorun yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı. Peki, Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır?
Hastalık çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş, hastalık etkeni içeren su ve gıda tüketiminden kaynaklanır. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizlik önlemlerine dikkat etmemesi, kanalizasyon suları ile kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenilmesi en sık bulaşma yollarıdır. Bunun dışında yanında bir diğer bulaş yolu da eşcinsel/biseksüel cinsel ilişkidir. Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerde sıktır.