Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır?

"Hepatit A aşısı bulunamıyor" başlığıyla yapılan haberler ardından Halk sağlığı tehdit altında: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşısı tedarikinde sorun yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı. Peki, Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır?

Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır? - 1

Hastalık çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş, hastalık etkeni içeren su ve gıda tüketiminden kaynaklanır. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizlik önlemlerine dikkat etmemesi, kanalizasyon suları ile kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenilmesi en sık bulaşma yollarıdır. Bunun dışında yanında bir diğer bulaş yolu da eşcinsel/biseksüel cinsel ilişkidir. Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerde sıktır.

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Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır? - 2

HEPATİT A BELİRTİLERİ

Hepatit A virüs enfeksiyonları erişkinlerde çoğunlukla belirti verirken, 6 yaşından küçük çocuklarda genellikle hafif seyreder. İleri yaşlarda hastalığın ciddiyeti giderek artar. Genellikle bulgular virüsle temas ettikten sonra 15-50 gün (ortalama 28 gün) sonra ortaya çıkar. Belirtiler:

Halsizlik, yorgunluk
İştah kaybı
Bulantı-kusma, mide rahatsızlığı
İshal
Karın ağrısı
Kilo kaybı
Ateş
Gözlerde ve ciltte sararma
Koyu renkli (çay rengi) idrar
Çamur gibi veya beyazımsı dışkı

Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır? - 3

HEPATİT A KORUNMA YÖNTEMLERİ

Hepatit A enfeksiyonunun esas bulaş yolu göz önüne alındığında virüsün yiyecek, su ve çevreye bulaşmasının önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir.

Genel temizlik kurallarına uyulmalı

Eller su ve sabunla yıkanılmalı

Gıda sektöründe çalışan kişilerin kontrol edilmeli

Temiz olduğundan ve iyice piştiğinden emin olunan yiyecekler tüketilmeli

Bölgede kuyu suyu ya da depo suyu kullanılıyorsa, klor kullanma talimatına uygun şekilde mutlaka sular klorlanmalı

Zorunlu hallerde su en az 10 dakika kaynatılarak kullanılmalı

Çöplerin, ağzı kapalı çöp kutularında toplanmalı ve çöp poşetlerinin ağzı kapatılarak bırakılmalıdır.

Hepatit A nedir? Hepatit A aşısı kimlere yapılır? - 4

HEPATİT A AŞISI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILIR?

Hepatit A hastalığından korunmanın bir diğer yöntemi de aşılanmadır.

Ülkemizde 2012 yılı sonunda çocukluk dönemi aşı takvimine girmiş olup 1 Mart 2011 ve daha sonra doğan çocuklara 18 ve 24 ay sonunda olmak üzere 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.

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