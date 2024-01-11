İnfluenza nedir, belirtileri neler? İnfluenza bulaşma yolları ve süresi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı basın açıklamasında son dönemlerde artış gösteren grip, COVID ve İnfluenza vakalarına dikkat çekti. Açıklama ardından influenza hastalığının bulaşma yolları, belirtilerileri ve bulaşma süresi merak ediliyor. Peki, influenza nedir, belirtileri neler?
İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.