Kilo vermeyi yavaşlatan 10 önemli neden

Diyet ve spor yaptığınız halde bir türlü kilo veremiyor ve artık bunların işe yaramadığını düşünüyorsanız bunun nedeni alışkanlıklarınız ve beslenme hatalarınız olabilir.

Peki, hangi hatalar kilo vermeyi yavaşlatabiliyor?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, diyet yapmanıza rağmen kilo vermekte güçlük çekmenizin 10 nedenini şöyle anlattı: