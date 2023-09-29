Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları

Pakistan’ın Pencap eyaletinde çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okullar tatil edildi. Tedirginliğe neden olan salgın ardından kırmızı göz hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları - 1

Halk arasında kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı hızla yayılıyor. Pakistan’da birçok eyalette görülen hastalık okulların tatil edilmesine neden oldu. Sağlık uzmanları, “kırmızı göz” hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

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Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları - 2

KONJOKTİVİT NEDİR?

Gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihabıdır. Konjonktivit mikroplara, alerjen maddelere veya herhangi bir hasara bağlı olarak meydana gelir.

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları - 3

KONJOKTİVİT BELİRTİLERİ

  • Kızarıklık
  • Sulanma
  • Kaşıntı
  • Ağrı ve batma
  • Çapaklanma ve özellikle sabahları gözleri açmada güçlük
  • Akıntı
  • Bu belirtilerin yanı sıra bazı konjonktivit tiplerinde bazı semptomlar öne çıkar.
Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları - 4

KONJOKTİVİT BULAŞMA YOLLARI

Hastalık temasla ve damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşıyor. Bu nedenle ortak kullanılan havlu, yastık gibi eşyadan bulaşabildiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin hapşırmasıyla da yayılabiliyor.

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları - 5

Evde bir hasta varsa mutlaka havlusu ayrılmalı, eller sık sık yıkanmalı, insanlarla yakın temastan kaçınmalı, hasta kişi hapşırırken mutlaka ağzını bir mendille kapatmalı.

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