Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları
Pakistan’ın Pencap eyaletinde çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okullar tatil edildi. Tedirginliğe neden olan salgın ardından kırmızı göz hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları
Halk arasında kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı hızla yayılıyor. Pakistan’da birçok eyalette görülen hastalık okulların tatil edilmesine neden oldu. Sağlık uzmanları, “kırmızı göz” hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.