Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Kırmızı göz hastalığı bulaşma yolları

Halk arasında kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı hızla yayılıyor. Pakistan’da birçok eyalette görülen hastalık okulların tatil edilmesine neden oldu. Sağlık uzmanları, “kırmızı göz” hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.