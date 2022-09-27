Neden kilo veremiyorum?

Kullanılan ilaçlar

Depresyon da kilo vermeyi zorlaştırır. Hem bazı depresyon ilaçlarının kilo verme hızına olan yavaşlatıcı etkisi hem de kişinin içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle fiziksel aktivitelerden büyük ölçüde kaçınması kilo vermeyi yavaşlatan büyük bir etmen olarak ortaya çıkar.

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan kortizol de kilo aldırabilir. Bu ilaçları kullanan kişilerde de kilo verememe problemi görülebileceğinden günlük aktiviteyi artırmak faydalıdır. Doktor kontrolünde hafif tempolu egzersizler yapılması, yağ depolanmasının önüne geçilmesini sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır.