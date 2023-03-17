Sanıldığı kadar sağlığa zararlı olmayan 10 yiyecek

MAKARNA

Karbonhidrat yüklü ve besin değerinden yoksun olarak görülen bir başka gıda olan makarna da sanıldığı kadar sağlıksız değil.



Araştırmalar, tam tahıllı makarnanın daha fazla besin değerine sahip olduğunu ve daha uzun süre tok tutabildiğini gösteriyor.



Ancak rafine makarnayı biraz sebze veya salatayla birlikte tüketmek, öğünün besleyicilik açıdan daha iyi olmasını sağlayabilir.