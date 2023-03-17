Sanıldığı kadar sağlığa zararlı olmayan 10 yiyecek

Uzun yıllardır yumurta sarısının kolesterol içeriği yüksek olduğu için zararlı olduğu iddia edildi. Ancak araştırmalar, yediğiniz gıdadaki kolesterolün kan dolaşımınızdaki kolesterolü mutlaka etkilemesi gerekmediğini gösteriyor.
Yumurta sarısının insanların kolesterolünü ne kadar etkileyeceğine dair yapılan araştırmaların birçoğunda durum farklı çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak yumurta tüketmenin kardiyovasküler hastalık riskini artırmıyor.
Bazı insanlar sebzelerin konserve veya donmuş olması nedeniyle besleyici özelliklerini yitirdiğini düşünürken yapılan araştırmalar bunun yanlış olduğunu ortaya koymuştu.
Yalnızca konserve sebzeler, koruyucu madde kullanımı nedeniyle daha fazla sodyum içeriyor. Bu sebeple konserve sebzeleri tercih ederken, düşük sodyumlu olanları seçmek daha iyi olabilir.
Benzer şekilde dondurulmuş sebzelerin de taze sebzeler kadar besin tuttukları düşünülüyor.
İnsanlar karbonhidrat oranı yüksek olduğu ve fazla besin sağlamadığı gerekçesiyle ekmekten uzak durmaya çalışsa da lif veya tahıl açısından zengin ekmekler de bulunuyor.
Yani ekmeğin sağlıklı olması türü ve besin değerliyle akalalı. Bu sebeple ekmek seçerken porsiyon başına 3 gramdan fazla lif içeren ekmekleri seçmek en iyisi.
Sinir sistemi ve kas sistemine yardımcı olduğu bilinen sodyumu kontrollü olarak almak genel sağlığınız için önemli.
Yine de bazı kişiler, deniz tuzu veya koşer tuzunun sofra tuzundan daha iyi alternatifler olduğuna inanıyor. Ancak Amerikan Kalp Derneği, hepsinin aynı miktarda sodyum içerdiğine dikkat çekiyor.
Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndaki araştırmacıların 2021'de yayımladığı bir makalede, gün içinde kahve içmenin 'tip 2 diyabet, kalp hastalığı, karaciğer ve endometriyal kanserler, Parkinson hastalığı ve depresyon olasılığını azaltabileceği' ifade ediliyor.
Fakat kahveye eklenen tatlandırıcılara ve kremalara dikkat etmekte fayda var.
Karbonhidrat yüklü ve besin değerinden yoksun olarak görülen bir başka gıda olan makarna da sanıldığı kadar sağlıksız değil.
Araştırmalar, tam tahıllı makarnanın daha fazla besin değerine sahip olduğunu ve daha uzun süre tok tutabildiğini gösteriyor.
Ancak rafine makarnayı biraz sebze veya salatayla birlikte tüketmek, öğünün besleyicilik açıdan daha iyi olmasını sağlayabilir.
Kahverengi pirincin beyaz pirince oranla daha fazla lif, magnezyum ve diğer besin maddeleri içerdiği biliniyor. Ancak beyaz pirincin de yabana atılmaması gerekiyor. Zira kahverengi pirince göre çok daha hesaplı ve onun kadar besleyici.
Pek çok insan nişastalı olduğu için patates tüketmekten kaçınıyor. ABD'nin saygın kurumlarından Mayo Clinic'e göre, patatesler pek çok besin içeriyor. Özellikle kabuk kısmının potasyum, C ve B16 vitaminleri, manganez, magnezyum, fosfor, niasin, folat ve lif içeriği yüksek.
Çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığınız yoksa glüten yemekten kaçınmanıza gerek yok. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre buğdayda ve bazı tahıllarda bulunan bu protein çoğu insanın vücudu tarafından sindirilebiliyor.
Herkesin çok sevdiği çikolatayla ilgili durum biraz karışık. Tükettiğimiz çoğu çikolata şeker, doymuş yağlar ve yüksek kalori içeriyor. Bu nedenle ölçülü bir şekilde tüketmek sağlımıza olan etkisini minimuma indirecektir.