Yağ yaktıran egzersiz hareketleri

Bu, şınav pozisyonundayken bacakları karın bölgesine kadar çekerek yapılan bir yan karın egzersizidir. Vücut egzersiz boyunca şınav pozisyonunda kaldığı için omuz, arka kol, ön kol ve ön karın kasları negatif olarak çalışmış olur.
Ayrıca bu pozisyonda uzun süre kalmak oldukça fazla efor sağlayacağı için kalori yakımınız artar. Pozisyonu korumak için karın kaslarınız devamlı kasılı halde durur ve yoğun bir şekilde yanma hissi duyulur.
Haraketi yaparken ayağınızı yan karnınıza doğru çekin ve yan kaslarınıza konsantre olun. Ayağınızın maksimum şekilde yukarıya geldiğine emin olduktan sonra geriye doğru itin ve diğer ayağınıza aynı işlemi uygulayın.
Ayağınızı çekerken nefes verin, iterken nefes alın.
Düzenli uygulandığı takdirde, başta göğüs bölgesi olmak üzere, arka kol, ön kol, karın kasları, omuz kaslarınızı büyüterek, sıkılaştırarak ve vücudunuzda genel anlamda yağ yakarak geliştirir. Günlük hayatınızdaki duruşu olumlu etkileyecek bir harekettir. Metabolizma hızınızı artırır.
Yüz üstü yere uzanın. Ayaklarınızı uzatın ve parmak uçlarınızı yere sabitleyin. Ellerinizi ise göğsünüzün hemen yanına yere avuç içleriniz bakacak şekilde sabitleyin. Beliniz içe doğru çukur olacak şekilde dursun. Dirsekleriniz vücudunuza yakın dursun. Vücudunuzu düz tutarak kollarınızla kaldırın ve yere indirirken yine vücudunuzu dik tutun.
Nefes verme işlemini kendinizi indirirken yapın.
Sırt üstü yatarak, karın kaslarınızı rotasyon yoluyla çalıştırmasına izin veren, alt ve üst vücudun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayan oldukça yararlı temel bir harekettir. Hedeflenmesi zor olan en derin çekirdek kaslarını çalıştırır.
Sırtüstü uzanın. Diziniz kalçanızla 90 derecelik açıda konumlansın. Ellerinizi başınızın arkasına alın, karın kaslarınızı sıkın ve üst gövdeniz hafif yukarıda olsun. Tek bacağınızı 45 dakikalık açıyla ileri uzatırken sabit olan dizinize çapraz dirseğinizi değdirinin. Bunu her iki tarafa uygulayın.
İp atlama hem bir kardiyo egzersizi hem de metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olan bir harekettir.
İp atlarken başınızı dik ve öne bakacak şekilde tutun, dik durun. Dizlerinizi bir miktar kırın ve ipi elinizle vücudunuzun arkasında kalacak şekilde tutun. Dirsekleriniz göğsünüze yakın dursun. İpi bileklerinizle hareket ettirin.
Hareket, yan karın bölgesini çalıştırır. Egzersizi elinizde topla da yapabilirsiniz.
Harekrti yaparken dizlerinizi kırın ve ayaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Bu noktada sırtınız düz olmalı ve vücudunuz bir V harfini andırmalı. Ellerinizi ileri uzatın ve birleştirin. Belinizi kıvırarak önce sağa sonra da sola doğru dönün. Ayaklarınızın yere değmediği bu harekette kaslarınızın yandığını hissedebilirsiniz.