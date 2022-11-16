Yağ yaktıran egzersiz hareketleri

Dağ tırmanışı (mountain climber) hareketi

Bu, şınav pozisyonundayken bacakları karın bölgesine kadar çekerek yapılan bir yan karın egzersizidir. Vücut egzersiz boyunca şınav pozisyonunda kaldığı için omuz, arka kol, ön kol ve ön karın kasları negatif olarak çalışmış olur.

Ayrıca bu pozisyonda uzun süre kalmak oldukça fazla efor sağlayacağı için kalori yakımınız artar. Pozisyonu korumak için karın kaslarınız devamlı kasılı halde durur ve yoğun bir şekilde yanma hissi duyulur.

Haraketi yaparken ayağınızı yan karnınıza doğru çekin ve yan kaslarınıza konsantre olun. Ayağınızın maksimum şekilde yukarıya geldiğine emin olduktan sonra geriye doğru itin ve diğer ayağınıza aynı işlemi uygulayın.

Ayağınızı çekerken nefes verin, iterken nefes alın.