Yumurta dondurma yöntemi hakkında merak edilenler

Günümüzde birçok kadın, aile kurmak ve anne olmak için 35 yaşından sonrasını bekliyor. Yapılan çalışmalar, son 15 yılda 35-39 yaş grubundaki kadınlarda canlı doğum sayısının yüzde 150 gibi oldukça yüksek bir oranda arttığını ortaya gösteriyor.

Ancak anne olma hedefi ertelenirken biyolojik saat de bir yandan çalışmaya devam ediyor ve yıllar geçtikte doğurganlık kapasitesi hızla azalıyor. Bu nedenle, tüm dünyada ve ülkemizde birçok kadın anne olma şansını garanti altına almak için ‘yumurta dondurma’ yöntemine başvuruyor.