Zayıflatan yiyecekler var mı?

KİLO VERMEYE ENGEL YİYECEKLER VAR MIDIR?

Kilo vermeyi zorlaştıran besinlerden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:



Kızartmalar:

Patates kızartması, hamur kızartması ve cips kilo verme sürecini sekteye uğratır. Kızartma işlemi besinlerin oldukça fazla yağ çekmesine, trans yağların ve akrilamidin oluşmasına yol açar. Bu durumda, hem sağlığa zararlı öğelerden hem de yüksek kaloriden uzak durmak adına, diyette yer almaması gereken besinlerdir.

Şekerli içecekler:

Şekerle tatlandırılmış soda, meyve suyu, şeker eklenmiş çay ve kahve de kilo verme sürecini olumsuz etkileyen içeceklerdir. Yapılan çalışmalar, beslenmede tüketilen fazla şekerin yaklaşık yarısının şekerli içeceklerden geldiğini göstermektedir.

Pastane ürünleri ve hazır yiyecekler:

Kurabiye, kek, pasta vb. hamur işleri, hamburger, pizza vb. hazır gıdalar yoğun karbonhidrat ve doymuş yağ içerikleri ve aynı zamanda yüksek glisemik indekse sahip olmaları nedeniyle kilo verme sürecinde tercih edilmemesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

Beyaz un:

Beyaz undan yapılmış makarna, ekmek ve diğer hamur işleri kalori ve karbonhidrat içeriği açısından oldukça yoğunken, lif, protein ve diğer besin öğelerinden fakir bir besindir.

Beyaz pirinç:

Yüksek karbonhidrat içeriğine sahip ve glisemik indeksi yüksek bir besin olduğu için, kilo verme sürecinde uzak durulması gereken besinler arasında sayılabilir.

Meyveli yoğurt:

Tatlandırılmış, hazır meyveli yoğurtların pek çoğu dondurmadan bile daha fazla şeker içeriğine sahiptir. Bu nedenle, diyette yer almaması gereken besinler arasındadır.

Şeker içeren kahvaltılık gevrekler:

Özellikle kahvaltı öğününde tercih edilen ve sağlıklı gibi görünen, ancak şeker içerikleri oldukça yüksek olan kahvaltılık gevreklerden uzak durun.

Alkol:

Kalori ve karbonhidrat içeriği yoğun olan alkollü içeceklerden diyet sürecinizde uzak durmanızda fayda var.

Diyet ürünler:

Diyet veya light ürün olarak isimlendirilen ürünlerin yağ içerikleri azaltılmış olmasına rağmen, kalori değerleri ve içerdikleri karbonhidrat miktarları azımsanmayacak ölçüde yüksektir. Bu nedenle, diyetinizde tercih ediyorsanız bile miktarına dikkat etmekte fayda var.