Victoria Beckham: Burnumda estetik değil sadece makyaj hilesi var

Eski Spice Girls üyesi ve modacı Victoria Beckham, burnundan estetik ameliyat olduğuna dair yıllardır süregelen söylentilere cevap verdi.
Ünlü makyöz Charlotte Tilbury'nin YouTube programına katılan Beckham hiç estetik yaptırmadığını vurguladı.
Independent'in haberine göre Beckham, ufak bir makyaj hilesiyle burnunun kusursuz görünmesini sağladığını belirtti.
Kanal sahibi Tilbury, kontür ve aydınlatıcı kullanarak burnuna yaptığı makyajı Beckham'ın üstünde gösterdikten sonra ünlü modacı şöyle dedi:
"Benim de burnumun estetik olduğunu söylüyorlar. Hiç burun estetiği yaptırmadım, hep böyleydi. Sadece burnuma bir makyaj hilesi uyguluyorum."
Beckham bunları söyledikten sonra kendi markasının kontür paletini gösterdi ve bu ürünle burnuna makyaj yaptığını söyledi.
Ünlü ismin bahsettiği makyaj hilesi, burnun kenarlarına koyu renk kontür, ortasınaysa açık renk aydınlatıcının sürülmesiyle bir çeşit gölge oyunu yaratılmasına dayanıyor. Kontür uygulamasıyla geniş veya kemerli burunlar daha kusursuz bir görünüm kazanabiliyor.
Eski Spice Girls yıldızının burnu yıllardır magazin haberlerinde "estetik harikası" diye niteleniyor. Beckham'ın yıllar içindeki değişimini inceleyen güzellik uzmanları, ünlü ismin burnunun ucunu kaldırttığını tahmin ediyor.
Beckham, 2019'da katıldığı bir televizyon programında da hiç estetik yaptırmadığını vurgulamış ama "Asla, asla deme!" diyerek fikrinin değişebileceğini belirtmişti.
Öte yandan ünlü isim 2017'deki Vogue röportajında geçmişte göğüsleri için bıçak altına yattığını itiraf etmişti.
Beckham'ın göğüs estetiğinden pişman olduğunu söyledikten iki yıl sonra "Hiç estetik yaptırmadım" demesi kafa karıştırmıştı.