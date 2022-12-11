Victoria Beckham: Burnumda estetik değil sadece makyaj hilesi var

Kanal sahibi Tilbury, kontür ve aydınlatıcı kullanarak burnuna yaptığı makyajı Beckham'ın üstünde gösterdikten sonra ünlü modacı şöyle dedi:



"Benim de burnumun estetik olduğunu söylüyorlar. Hiç burun estetiği yaptırmadım, hep böyleydi. Sadece burnuma bir makyaj hilesi uyguluyorum."



Beckham bunları söyledikten sonra kendi markasının kontür paletini gösterdi ve bu ürünle burnuna makyaj yaptığını söyledi.