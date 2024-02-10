Antalya’da tersine göç | Rus ve Ukraynalılara oturum izni zorlaştı; rota Sırbistan ve Dubai’ye döndü (Kira fiyatları düşmeye başladı)

OKUL KONTENJANI YARIYA YAKIN AZALDI

Konyaaltı’nda Rus çocuklara eğitim verilen bir okulun sahibi Viktor Bikkenev, savaş sonrası iki ülkeden Antalya’ya yoğun göç yaşandığını belirterek, “Antalya çok güzel, dünyada belki ikinci bir kent yok böyle. Halk sıcakkanlı. Ruslar Antalya’yı seviyor. İnsan kolay kolay terk etmez ama son dönemde ikamet izinleriyle ilgili Göç İdaresi’nden ret gelmeye başladı. Bizim okulda da yarıya yakın azalma var. Tabi Ruslar ret verilmesini anlamıyor. Diyorlar ki; ‘Biz burada ev alıyoruz, her yere para harcıyoruz. Türkiye’ye para getiriyoruz. Yurt dışından parayla geliyoruz. Bu para burada kalıyor.’ Bu durumu anlamıyorlar.” dedi.

Bikkenev, Antalya’daki Rusların çoğunluğunun oturum ve çalışma izni anlamında sıkıntı yaşamadıkları Sırbistan ile Dubai’ye gittiğini de söyledi.