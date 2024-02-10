Antalya’da tersine göç | Rus ve Ukraynalılara oturum izni zorlaştı; rota Sırbistan ve Dubai’ye döndü (Kira fiyatları düşmeye başladı)
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden de yoğun göç alan Antalya’da tersine göç başladı. Kentteki yerleşik yabancı sayısı son 1 yılda 40 bin azaldı. Oturum izinlerinin uzatılmaması, yeni gelenlere izin verilmemesi ve artan kira fiyatları bu azalıştaki en büyük üç etken. Antalya’yı terk eden Rus ve Ukraynalılar, rotayı Sırbistan ve Dubai’ye çevirdi. Bu gelişmenin ardından kentteki konut fiyatları ve kiralarda yüzde 15 ila 25 arasında düşüş yaşandı.
Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden vatandaşların tatil amaçlı en çok tercih ettiği Antalya’da çok sayıda Rus ve Ukraynalı ikamet ediyor.2022’nin şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında iki ülkeden yoğun göç yaşandı.