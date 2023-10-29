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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bu gelişmenin ardından bir diğer ekonomik gelişme olan TÜİK enflasyon verileri gündeme geldi. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor - 1

Enflasyon verilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı tarihe yönelik araştırmalar ay sonu itibari ile hız kazandı. 2023 Ekim ayı enflasyon rakamları her ay olduğu gibi TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, pek çok parametreye etki eden enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2023 Ekim enflasyon oranları hakkında bilgiler...

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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor - 2

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor - 3

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor - 4

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01 olurken dolar tahmini ise 30,05 olarak belirtildi.

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