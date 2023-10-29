Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim enflasyon oranları bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bu gelişmenin ardından bir diğer ekonomik gelişme olan TÜİK enflasyon verileri gündeme geldi. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Enflasyon verilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı tarihe yönelik araştırmalar ay sonu itibari ile hız kazandı. 2023 Ekim ayı enflasyon rakamları her ay olduğu gibi TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, pek çok parametreye etki eden enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2023 Ekim enflasyon oranları hakkında bilgiler...