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FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak olan FED öncesinde, dolar, altın ve kripto para piyasasında oynaklık sürmeye devam ederken, yatırımcılar güvenli yatırım için FED'in faiz kararını bekliyor. Peki, Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında - 1

FED piyasaların merakla beklediği Haziran faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona ermişti. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kalmıştı. FED Başkanı Powell, enflasyon hedefine ulaşılması için bu yıl ek faiz artışları olabileceği sinyalini vermişti. İşte, FED toplantısı tarihi...

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FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Küresel piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında - 4

FED HAZİRAN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Karar sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskısının yüksek olmaya devam ettiğini söyledi. Powell, "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.

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