FED'in faiz kararı ne zaman belli olacak? Tüm gözler FED faiz toplantısında

FED HAZİRAN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu.



Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.



Karar sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskısının yüksek olmaya devam ettiğini söyledi. Powell, "Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor." dedi.