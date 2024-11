İlk aldıkları hayvanların kesime gitmesinden etkilendiğini ve ağladığını anlatan Karakoçluoğlu, şöyle devam etti:

"Besleyip büyütüp gönderince bana çok ters geldi. O gün çok ağlamıştım. Şu an 85'in üstünde hayvanım var. Almanya'dan ithal getirdik. Ari işletme belgesi aldık. Çalışmayı çok seviyorum. İlk başlarda çok zor oldu ama üretmek çok keyifli. Burada bir doğum olduğu zaman yeni bir hayat başlamış oluyor. Her doğum bir heyecan yaşatır mı? Her doğum aynı heyecanı yaşatıyor bize. Üzücü şeyler de illa ki yaşıyorsunuz ama olayın özü sevmekle alakalı. Biz üretmeyi seviyoruz. Beraber çalışmayı seviyoruz. Değişik bir özgürlük aslında ve huzurlu."