İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası)

İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyası için başvurular devam ediyor. Kampanya kapsamında depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi hedefleniyor. Bakanlık, konut sahiplerine 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlıyor. 100 bin liralık da tahliye desteği veriliyor. İşte kampanya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 1

İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara kampanyaya katılma çağrısı yaptı.

NTVPARA HABERLERİ

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 2

Bakan Kurum, "Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında bakanlık her hak sahibinin konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlıyor.

İşte Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 3

15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Kimler faydalanabilir?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor

Proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 4

Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?

Kampanya için e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 5

TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?

Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır.

Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?

700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 6

Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 7

Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 8

Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

Tahliye/taşınma desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 9

Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası) - 10

Kredi için gelir şartı aranır mı?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.

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