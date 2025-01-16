İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası)
İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyası için başvurular devam ediyor. Kampanya kapsamında depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi hedefleniyor. Bakanlık, konut sahiplerine 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlıyor. 100 bin liralık da tahliye desteği veriliyor. İşte kampanya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara kampanyaya katılma çağrısı yaptı.