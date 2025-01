İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 1,5 milyon liralık desteğin ayrıntıları (15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası)

Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?



Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.



Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?



Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.