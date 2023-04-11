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Madeni paralarda değişiklik

Artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince. Uygulamayla para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlandı.
(Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)

Madeni paralarda değişiklik - 1

Gramı azaldı, ağırlığı değişti, inceldi. 14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi.

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Madeni paralarda değişiklik - 2

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.

Madeni paralarda değişiklik - 3

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

Madeni paralarda değişiklik - 4

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

Madeni paralarda değişiklik - 5

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

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