Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na atanarak ilk kadın başkan unvanını elde eden Hafize Gaye Erkan'a dış basında da geniş yer verildi.
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası yönetiminde beklenen değişiklik oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.