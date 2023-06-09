Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Eğtimine ABD'de devam eden Erkan, Princeton Üniversitesi’nin tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'deki en etkin 40 genç sıralamasında birinci olan Hafize Gaye Erkan, çok sayıda finansal kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı.