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Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na atanarak ilk kadın başkan unvanını elde eden Hafize Gaye Erkan'a dış basında da geniş yer verildi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 1

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası yönetiminde beklenen değişiklik oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.

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Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 2

Hafize Gaye Erkan'ın atamasına yer veren bazı uluslararası yayın kuruluşlarından öne çıkanlar...

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 3

Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı." sözlerine yer verdi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 4

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekerken Alman Spiegel "Erdoğan, ABD'li finans müdürünü Merkez Bankası başkanı olarak atadı." başlığına yer verdi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 5

Bloomberg Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekerken haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 6

The Economic Times "Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Wall Street yöneticisi atandı." manşetini atarken CNBC 'Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye'nin yeni Merkez Bankası başkanı olması, para politikasında potansiyel bir dönüm noktasına işaret ediyor.' dedi.

Merkez'in ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan dış basında - 7

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Eğtimine ABD'de devam eden Erkan, Princeton Üniversitesi’nin tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'deki en etkin 40 genç sıralamasında birinci olan Hafize Gaye Erkan, çok sayıda finansal kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı.

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