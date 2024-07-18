Pahalılıkla gündeme gelen Bodrum fiyat indirdi: Yüzde 50'ye yakın indirim
Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da oteller fiyat indirimine gitti. Pahalılıktan şikayet eden yerli ve yabancı turistler, rotalarını başka yerlere çevirirken ilçedeki oteller yüzde 50 yakın indirim yaptı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da oteller temmuz ortası itibariyle indirime gitti.
İç pazarda yüzde 20'den fazla daralma olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi." dedi.