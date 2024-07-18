Pahalılıkla gündeme gelen Bodrum fiyat indirdi: Yüzde 50'ye yakın indirim

"YALAN YANLIŞ HABERLER BİZİ ETKİLİYOR"

Kumbahçe sahilinde 25 yıldır restoran işletmeciliği yapan Ali Akgünel ise "Fiyatlarımız belli, müşterilerimiz geldiğinde direkt fiyatlara bakabilir. Şehir merkezinde lahmacun 100 lira bizde 150 lira. Sahil kenarındasın, Türkbükü'nde sosyete olduğu için bu fiyat bin lira. İnsanlar geliyor fiyatlara bakıyor, iş yok. Fiyatlar yüksek, ona göre fiyat yazıyoruz. Yalan yanlış haberler bizi etkiliyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Kalamar-karides bizde 500 lira, bir balık 400 lira. Bu çok mu? Böyle giderse buraya kimse gelmez, Bodrum'u bitirdiler. Bodrum en güzel yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Restoran işletmecisi Feyzullah Çicek de "Yerli turist bayramda Bodrum'u 10 gün hareketlendirdi. Şu anda bomboş, insanlar Yunan adalarına gidiyor. Kasaptan eti pahalı alınca kaç paraya satacağız? 20 personel var, kira var, enerji maliyetleri var. Fiyatlarda indirim yapamayız. Şu an kurtardığı fiyatlar böyle. Fiyatlar zaten dip fiyat. Bir müşteri levrek, çipura yanına salatasını yiyorsa 250-300 lira arasında bir para ödüyor." dedi.