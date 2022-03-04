Savaş yaptırımlarının Rus oligarklara faturası 80 milyar dolar

Rusya'nın en büyük milyarderleri, yaptırımlar sonrasında 80 milyar dolardan fazla servet kaybederken, yaptırımlar ve mal varlıklarına yaşanan ambargoların artmasıyla bunun daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtildi.

Yaptırımların oligarklar üzerindeki etkisi, Rus rublesinin ve ekonomisinin çöküşü ve Ukrayna'ya yapılan saldırıyla artan küresel öfke ile birlikte, dünya çapındaki tüm Rus seçkinler sınıfı için hızla bir dönemin sonunu getirdi.