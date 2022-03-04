Savaş yaptırımlarının Rus oligarklara faturası 80 milyar dolar

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 10:34 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 11:06
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’Ya saldırı emri vermesi sonrası gerçekleştirilen uluslararası yaptırımların Rus oligarkların servetine darbe vurduğu ortaya çıktı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle oluşan ekonomik çalkantı, Rusya'nın en zengin 20 milyarderinin servetinin yaklaşık üçte birini sildi.
Rusya'nın en büyük milyarderleri, yaptırımlar sonrasında 80 milyar dolardan fazla servet kaybederken, yaptırımlar ve mal varlıklarına yaşanan ambargoların artmasıyla bunun daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtildi.
Yaptırımların oligarklar üzerindeki etkisi, Rus rublesinin ve ekonomisinin çöküşü ve Ukrayna'ya yapılan saldırıyla artan küresel öfke ile birlikte, dünya çapındaki tüm Rus seçkinler sınıfı için hızla bir dönemin sonunu getirdi.
Rus milyarder Alisher Usmanov'un 500 metrelik Dilbar ve Igor Sechin'in 280 metrelik Amore Velo adlı iki megayatına, geçtiğimiz gün el konmuştu.
Rus uzmanlar ise, finansal etkilerin henüz yeni başlıyor olabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz Pazartesi günü AB tarafından yaptırım uygulanan ve raporlara göre ABD'nin yaklaşan listesinde yer alabilecek olan Usmanov’un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre servetinin 1,7 milyar dolar azalarak 19,5 milyar dolara düştüğünü tespit edildi.
Rusya'nın listedeki en zengin adamı, yaptırım uygulanmayan Vladimir Potanin, yaklaşık 6 milyar dolar kayıpla 25 milyar dolarlık servet değerine geriledi.
En çok etkilenen Rus milyarder 22 milyar dolardan 11 milyar dolara gerileyen Gennady Timchenko oldu.
Forbes'a göre ise yaptırımların ardından Rus milyarderlerin en az 12’sinin listeden düştüğünü aktardı.