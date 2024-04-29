Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK nisan ayı enflasyonu)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı verileri için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, nisan ayı enflasyonunun ne yönde olacağını merak ediyor. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı ve nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi yönde?
Nisan enflasyonunun ne zaman açıklanacağı, kira artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkının ne olacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomistlerin katılımıyla birlikte nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetmişti. Peki, nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?