Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesi sorgulama
Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle nisan ayı ödemeleri erken bir tarihte yatan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.