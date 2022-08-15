Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu

ERDOĞAN: ZİNCİR MARKETLER AYAK UYDURACAK

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" ifadelerini kullandı.