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TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları)

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurularının bugün başlayacak olmasıyla birlikte birçok vatandaş ayrıntılarını sorgulamaya başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve başvuru ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa ve işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 1

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde merakla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 3

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 4

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 5

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler? (2022 TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuruları) - 6

İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

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