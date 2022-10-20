TPAO'dan doğalgaz çalışmalarıyla ilgili paylaşım: Görev başındalar

Sondaj gemileri 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un yanı sıra 'Castorone', 'Simon Stevin', 'Seven Arctic', 'Seven Pegasus' ve 'Seven Oceanic' isimli gemilerin de yer aldığı görüntülerde, gemilerin görevleri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.



'Fatih' sondaj operasyonu yaparken, 'Kanuni' sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ile kuyu akış testlerini gerçekleştiriyor. 'Yavuz' ise 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin ardından lokasyona giderek, son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.