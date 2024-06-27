Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Kira zammında eski düzene geri dönülüyor. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 zam sınırı uygulaması sona erecek. Temmuzdan sonra zamların belirlenmesinde yeniden enflasyon verileri dikkate alınacak. Uygulamanın sona ermesi kira fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.
Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.
Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.