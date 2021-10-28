Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde

Oscar ödüllü usta oyuncu Anthony Hopkins ile bir başka Oscar'lı yıldız Anne Hathaway, Armageddon Time filminin setinde buluştu. Hopkins ve Hathaway gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

Haberler - ntv.com.tr

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 1

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, New York'ta Armageddon Time adlı filmin setinde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 2

83 yaşındaki Hopkins ile 38 yaşındaki Hathaway, set arasında sohbet edip gülüşürken görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 3

James Gray'in yönetmenliğini üstlendiği Armageddon Time'ın senaryosu da Gray'in elinden çıkma.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 4

Gray’in çocukluk anılarına dayanan filmde, Ronald Reagan’ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesi konu ediliyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 5

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde görüntülendi. 

1980'lerde tüm Hollywood billboard'larını fotoğraflarıyla süsleyen popüler kültür ikonu şarkıcının hayatını anlatan dizi setinde Rossum'u tanımak neredeyse imkansız. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 6

Saç, makyaj ve kıyafetiyle bambaşka bir görünüme bürünen 35 yaşındaki Rossum, çekim aralarında terlikleriyle yürümeyi tercih etti.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 7

Üzerinde uzun yıllardır çalışılan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 8

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, televizyon yüzü ve model Angelyne, 1984 yılında Los Angeles'taki tüm billboard'larda fotoğraflarının yayınlanmasıyla ünlendi. 1978'de erkek arkladaşının müzik grubu Baby Blue'ya dahil oldu. 1982'de ilk albümünü çıkaran şarkıcı, Billboard'lardaki ününün ardından 1986'da ikinci albümünü çıkardı. 

2003'te California valiliğine aday oldu, 135 adayın katıldığı seçimde 29'uncu oldu. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 9

Westworld dizisinin yıldızları Tessa Thompson ve Ed Harris, dizinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 10

Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezon çekimleri New York'ta yapılıyor. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 11

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 12

Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 13

Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 14

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 15

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 16

İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 17

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 18

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 19

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 20

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 21

2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 22

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 23

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 24

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 25

2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 26

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 27

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 28

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 29

Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 30

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 31

Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 32

Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 33

Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 34

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 35

Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 36

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 37

Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 38

Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 39

Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 40

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 41

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 42

Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 43

Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 44

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 45

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 46

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 47

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 48

Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 49

Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 50

Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 51

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 52

Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 53

Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 54

Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 55

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 56

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 57

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 58

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 59

Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 60

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 61

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 62

Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 63

James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 64

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 65

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 66

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 67

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 68

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 69

Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 70

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 71

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 72

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 73

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 74

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 75

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 76

Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 77

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 78

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 79

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 80

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 81

Chadwick Boseman / Black Panther (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 82

Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 83

John Krasinski / A Quiet Place (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 84

Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 85

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 86

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 87

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 88

Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 89

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 90

Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 91

Richard Madden / Bodyguard (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 92

Rachel Weisz / The Favourite (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 93

Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 94

Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 95

Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 96

Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 97

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 98

Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 99

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 100

Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 101

Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 102

Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 103

Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 104
Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 105

Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 106

Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 107

Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 108

Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 109

Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 110

Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 111

Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 112

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 113

Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 114

Charlize Theron ve Jason Reitman / Tully (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 115

Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 116

Keri Russell / The Americans (2013)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 117

Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 118

Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 119

Donald Glover / Atlanta (2016)

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, Armageddon Time filmi setinde - 120

Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER