Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde smokinle görüntülendi. Sette çekim sırasını beklerken kahvesini yudumlayan Pitt gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

ntv.com.tr

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 1

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 2
Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 3
Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 4

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 5

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 6
İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 7

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 8

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 9

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 10

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 11
2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 12

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 13

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 14

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 15
2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 16

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 17

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 18

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 19
Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 20

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 21
Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 22
Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 23
Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 24

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 25
Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 26
Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 27
Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 28
Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 29
Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 30

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 31

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 32
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 33
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 34

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 35

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 36

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 37

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 38
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 39
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 40
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 41
Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 42
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 43
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 44
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 45

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 46

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 47

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 48

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 49
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 50

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 51
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 52
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 53
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 54

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 55

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 56

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 57

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 58

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 59
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 60

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 61

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 62

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 63

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 64

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 65

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 66
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 67

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 68

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 69

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 70

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 71
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 72
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 73
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 74
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 75

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 76

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 77

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 78
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 79

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 80
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 81
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 82
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 83
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 84
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 85
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 86
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 87
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 88
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 89
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 90
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 91
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 92
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 93
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 94
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 95
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 96
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 97
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 98
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 99
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 100
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 101
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 102
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 103
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 104
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 105
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 106
Keri Russell / The Americans (2013)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 107
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 108
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 109
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 110
Donald Glover / Atlanta (2016)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 111
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Brad Pitt yeni filmi Babylon'un setinde - 112

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER