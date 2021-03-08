Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde

Ünlü aktör Jake Gyllenhaal, yeni aksiyon filmi Ambulance'ın setinde görüntülendi. Kamera arkası fotoğraflarında Gyllenhaal, ambulanstan helikoperi vurmaya çalışırken görüldü. Ünlü oyuncu gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

ntv.com.tr 08.03.2021 - 11:18

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 1
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 2
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 3

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 4

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 5

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 6

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 7
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 8
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 9
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 10
Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 11
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 12
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 13
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 14

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 15

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 16

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 17

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 18
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 19

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 20
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 21
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 22
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 23

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 24

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 25

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 26

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 27

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 28
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 29

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 30

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 31

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 32

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 33

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 34

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 35
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 36

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 37

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 38

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 39

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 40
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 41
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 42
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 43
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 44

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 45

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 46

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 47
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 48

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 49
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 50
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 51
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 52
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 53
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 54
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 55
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 56
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 57
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 58
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 59
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 60
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 61
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 62
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 63
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 64
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 65
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 66
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 67
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 68
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 69
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 70
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 71
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 72
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 73
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 74
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 75
Keri Russell / The Americans (2013)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 76
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 77
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 78
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 79
Donald Glover / Atlanta (2016)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 80
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde - 81

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