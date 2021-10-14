Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde tanınmaz haldeydi. Rossum gibi set hali objektiflere yansıyan başka de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

Haberler - ntv.com.tr

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 1

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde görüntülendi. 

1980'lerde tüm Hollywood billboard'larını fotoğraflarıyla süsleyen popüler kültür ikonu şarkıcının hayatını anlatan dizi setinde Rossum'u tanımak neredeyse imkansız. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 2
Saç, makyaj ve kıyafetiyle bambaşka bir görünüme bürünen 35 yaşındaki Rossum, çekim aralarında terlikleriyle yürümeyi tercih etti.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 3
Üzerinde uzun yıllardır çalışılan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 4

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, televizyon yüzü ve model Angelyne, 1984 yılında Los Angeles'taki tüm billboard'larda fotoğraflarının yayınlanmasıyla ünlendi. 1978'de erkek arkladaşının müzik grubu Baby Blue'ya dahil oldu. 1982'de ilk albümünü çıkaran şarkıcı, Billboard'lardaki ününün ardından 1986'da ikinci albümünü çıkardı. 

2003'te California valiliğine aday oldu, 135 adayın katıldığı seçimde 29'uncu oldu. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 5
Westworld dizisinin yıldızları Tessa Thompson ve Ed Harris, dizinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 6

Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezon çekimleri New York'ta yapılıyor. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 7

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 8
Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 9
Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 10

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 11

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 12
İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 13

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 14

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 15

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 16

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 17
2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 18

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 19

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 20

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 21
2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 22

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 23

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 24

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 25
Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 26

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 27
Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 28
Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 29
Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 30

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 31
Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 32
Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. de Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 33
Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 34
Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 35
Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 36

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 37

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 38
Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 39
Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 40

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 41

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 42

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 43

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 44
Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 45
Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 46
Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 47
Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 48
Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 49
Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 50
Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 51

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. de Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 52

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 53

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 54

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 55
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 56

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 57
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 58
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 59
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 60

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 61

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 62

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 63

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 64

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 65
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 66

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. , savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 67

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 68

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 69

, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 70

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 71

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 72
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 73

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 74

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 75

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 76

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 77
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 78
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 79
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 80
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 81

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 82

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 83

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 84
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 85

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 86
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 87
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 88
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 89
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 90
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 91
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 92
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 93
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 94
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 95
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 96
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 97
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 98
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 99
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 100
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 101
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 102
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 103
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 104
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 105
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 106
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 107
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 108
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 109
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 110
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 111
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 112
Keri Russell / The Americans (2013)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 113
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 114
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 115
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 116
Donald Glover / Atlanta (2016)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 117
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Shameless oyuncusu Emmy Rossum, Angelyne dizisi setinde - 118

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