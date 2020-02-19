Sylvester Stallone perişan halde (Ünlülerin set halleri)

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.
İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...
Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.
Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi.
Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.
Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.
Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.
İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.
Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.
Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
Sophia Loren / The Life Before Us (2019)