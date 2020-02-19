Sylvester Stallone perişan halde (Ünlülerin set halleri)

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...