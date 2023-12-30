10 soruda Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi ertelendi. Kulüpler Atatürk tişörtü ve pankart taleplerinin karşılanmaması nedeniyle sahaya çıkmama kararı alarak Türkiye'ye döndü. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak açıklama yayınlarken, binlerce taraftar havaalanına akın etti. Peki süreçte neler yaşandı? İşte madde madde Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi...
TFF KARARI NE ZAMAN DUYURDU?
TFF, ekim ayında yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu. Ardından tarihte güncelleme yapılarak 29 Aralık'a çekildi.
Bazı taraftar, kulüp ve yöneticilerin bu karara karşı çıkması üzerine TFF yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir." ifadelerine yer verdi.