10 soruda Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi

SÜPER KUPA'NIN NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANMASI İSTENDİ?

Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması kararı ve müsabakanın gerçekleştirileceği tarih spor kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın son yıllardaki futbol yatırımlarına vurgu yaptı ve "Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanındayız. Biz de Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TFF olarak Süper Kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." şeklinde konuştu.