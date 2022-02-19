2022 NBA All-Star'a saatler kaldı: İşte All-Star kadroları ve oyuncu istatistikleri

LEBRON JAMES

Los Angeles Lakers süper yıldızı Lebron James kendi konferansında en çok oyu alarak All-Star maçında kaptan seçildi.

Bu sezon 29.1 sayı, 7,8 rebound, 6,4 asist ortalamasıyla oynayan 37 yaşındaki Lebron James her sene olduğu gibi yine zirveye oynuyor.