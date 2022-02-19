2022 NBA All-Star'a saatler kaldı: İşte All-Star kadroları ve oyuncu istatistikleri

Haberler - ntv.com.tr 19.02.2022 - 16:40 | Son Güncelleme : 19.02.2022 - 16:43
Los Angeles Lakers süper yıldızı Lebron James kendi konferansında en çok oyu alarak All-Star maçında kaptan seçildi.
Bu sezon 29.1 sayı, 7,8 rebound, 6,4 asist ortalamasıyla oynayan 37 yaşındaki Lebron James her sene olduğu gibi yine zirveye oynuyor.
Yaşadığı uzun sakatlık sonrası bu sezon çok formda dönen Stephen Curry çıktığı 48 maçta 25,9 sayı, 5,4 rebound, 6,3 asist ortalamasıyla oynuyor.
2020-2021 sezonunun MVP'si seçilen Nikola Jokic, NBA tarihinde MVP Ödülü'nü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu.
Jokic bu sezon 25,9 sayı, 7,8 asist ve 13,7 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
Bu sezon oynadığı fantastik oyunla dikkatleri üzerine çeken Ja Morant kariyerinde ilk kez NBA All-Star'a seçildi.
Morant bu sezon 26,4 sayı, 6,9 asist ve 5,9 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
Andrew Wiggins'de Morant gibi kariyerinde ilk kez All-Star'a seçilen oyunculardan.
Andrew Wiggins bu sezon 18,2 sayı, 2,1 asist ve 4,3 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
Batı konferansı birincisi Phoneix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker kariyerinde üçüncü kez All-Star seçildi.
Bu sezon 25,2 sayı, 4,3 asist ve 5,4 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
NBA'in Avrupalı yıldızı Luka 'Magic' Doncic kariyerinde üçüncü kez All-Star seçildi.
Doncic bu sezon 26,2 sayı 9,1 asist ve 8,9 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
NBA'in en iyi savunmacıları arasında gösterilen Rudy Gobert, 15,1 rebond ortalamasıyla ligde zirvede bulunuyor.
Kariyerinde üçüncü kez All-Star seçilen Gobert bu sezon 16,0 sayı, 15,1 rebound ve 1,2 asist ortlamasıyla oynuyor.
Lebron James'in takımında dördüncü kez All-Star seçilen Draymon Green sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.
Green'in sezon istatistikleri ise 7,9 sayı, 7,4 asist ve 7,6 rebound.
Utah Jazz'ın başarılı oyuncusu Donovan Mitchell üçüncü kez All-Star seçiliyor.
Mitchell bu sezon 25,5 sayı, 5,2 asist ve 3,9 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Draymon Green'in sakatlığı sonrası All-Star kadrosuna dahil edilen Dejounte Muraay kariyerinde ilk kez All-Star seçildi.
Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Spurs'in oyuncusu 19,6 sayı, 9,2 asist ve 8,4 rebound ortalamasıyla oynuyor.
NBA'in asist kralı Chris Paul kariyerinde 12. kez All-Star'a seçildi. Başarılı point guard bu sezon 14,9 sayı 10,4 asist ve 4,5 rebound ortalamalarıyla oynuyor.
Minnesota Timberwolves'un başarılı pivotu Karl-Anthony Towns bu sezon 24,3 sayı, 3,9 asist ve 9,6 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Doğu takımının kaptanı seçilen Kevin Durant sakatlığı sebebiyle All-Star maçında forma giyemeyecek.
Durant bu sezon 29,3 sayı 5,8 asist ve 7,4 rebound ortalamasıyla oynuyor.
2021 All-Star MVP'si seçilen Giannis Antetokounmpo sezon istatisklerinde ise double-double'ı yakalamış durumda. Kariyerinde 6.kez All-Star seçilen yıldız oyuncu bu sezon 28,9 sayı, 6 asist ve 11,3 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Chicago Bulls'un yıldız oyunusu Derozan takımının Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer almasında önemli rol oynuyor.
Kariyerinde 5.kez All-Star seçilen Derozan 26,6 sayı 5,1 asist ve 5,1 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Philadelphia 76ers'ın başarılı pivotu Joel Embiid sezon istastiklerinde double-double'ı yakalamış durumda.
Kariyerinde 5.kez All-Star seçiken yıldız oyuncu 29,3 sayı, 4,4 asist ve 10,9 rebound ortalamsıyla oynuyor.
Kevin Durant'in sakatlığı sonrası All-Star'a ilk 5'te başlayacak olan Jayson Tatum kariyerinde de 3.kez bu organizasyonda oynayacak.
Tatum bu sezon 25,9 sayı, 4,1 asist ve 8,5 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Atlanta Hawks'ın başarılı genç guardı Trae Young 2.kez All-Star'a seçildi.
Başarılı sezonunun ardından ilk 5'te sahaya çıkacak Young bu sezon 27,9 sayı, 9,3 asist ve 4 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Kevin Durant'in sakatlığı sonrası All-Star kadrosuna dahil edilen Lamelo Ball kariyerinde ilk kez bu organizasyonda boy gösterecek.
Charlotte Hornets'un genç yıldızı bu sezon 19,4 sayı, 7,5 asist ve 7,1 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Miami Heat'in tecrübeli oyuncusu Jimmy Butler 6.kez All-Star'da oynayacak.
Butler bu sezon 21,9 sayı, 6,3 asist ve 6,3 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Cleveland Cavaliers'ın genç oyuncusu Darius Garland bu sezon gösterdiği performans ile ilk All-Star'ını oynayacak.
Garland bu sezon 19,8 sayı, 8,2 asist ve 3,3 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu James Harden, All-Star'ında tecrübeli oyuncularından. Harden 10.kez All-Star'da boy gösterecek.
James Harden bu sezon 22,5 sayı, 10,2 asist ve 8 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Chicago Bulls'un yıldız oyuncusu Zach Lavine smaçlarıyla basketbolseverlere güzel anlar yaşatıyor.
Lavine takımının Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer almasında büyük pay sahibi ve bu sezon 24,7 sayı, 4,3 asist, 4,8 rebound ortalamasıyla oynuyor.
Milwaukee Bucks'ın tecrübeli oyuncusu Middleton 3.kez All-Star yaşamanın keyfini yaşayacak.
Khris Middleton bu sezon 19,5 sayı 5,3 asist ve 5,6 rebound ortalamasıyla oynuyor.
2016 Draftı'nda hiçbir takım tarafından seçilmeyen Fred VanVleet, bu sezon gösterdiği performansla All-Star'a seçildi.
Toronto Raptors'ın başarılı oyuncusu Fred VanVleet bu sezon 21,6 sayı, 7,2 asist ve 4,7 rebound ortalamasıyla oynuyor.