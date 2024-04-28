Fenerbahçeli taraftar, Icardi'nin sınır dışı edilmesi için polise şikayette bulundu

"ICARDİ ÇOK ÇOK İYİ"

"Bizde de Edin Dzeko var" diyen Süner, "Samimi söylüyorum Icardi çok çok iyi. 'Şikayetiniz nedir' diye sorudular. 'Galatasaraylı bir futbolcudan şikayetçi olmak istiyorum. Bu adamın her hafta gol atmasından rahatsız oluyorum ve artık cinnet getiriyorum. Formalarımı yırtmak zorunda kaldım, televizyonları kırmak zorunda kaldım. Ben artık bu adamın ülkede görmemek için ne yapabilirim' dedim. 'Efendim bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil, bu futboldur. Kendinizi biraz fazla kaptırmışsınız dediler. Şikayette bulunmanız içinde onunla karşılıklı bir şey yaşamanız gerekiyor ki prosedür gereği şikayet bulunsun' dediler. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için talep gerçekleşmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden beklentim beni özel bir maça davet etmeleri. Kendimizi hırpalıyoruz, her zaman da Fenerbahçe’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Süner ise, oğlunun maçlarda kendini kaybettiğini, normal hayatta böyle olmadığını, maçlarda aşırı şekilde tepkisi olup kendini kaptırdığını söyledi. Defalarca televizyon, sehpaları ve kanepeyi kırdığını belirten Süner, "Dün akşam o heyecanla polisi aradı, inanamadım. Oğlum ne yapıyorsun dedim. Kendini kaptırmış. O heyecanla artık ne yapacağını bilmiyor" dedi.