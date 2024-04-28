Fenerbahçeli taraftar, Icardi'nin sınır dışı edilmesi için polise şikayette bulundu
Diyarbakır’da fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner, Adana Demirspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin gol atması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bağlanıp, Icardi'nin 'Sınır dışı' edilmesi için şikayette bulundu.
Fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner (29), Adana Demirspor - Galatasaray maçından önce eve gidinceye kadar sadaka verip maç saatinde ekran başına geçti.
Sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi’nin 3. golü atmasından sonra 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis bağlanarak şikayette bulundu.